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عربي-دولي

بسبب الميراث قتل شقيقته ونجلها وزوجها.. هذا ما اعترف به

Lebanon 24
14-08-2023 | 04:23
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تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من القبض على المتهم بارتكاب قتل شقيقته وزوجها ونجلها حرقًا بمنطقة عين شمس.

قتل 3 وأصاب 11
فقد تسبب المتهم في إنهاء حياة 3 أشخاص، وهم شقيقته الكبرى وزوجها ونجلها، وأصاب 11 آخرين، وذلك بعدما أقدم على إشعال النار في شقتهم المقيمين فيها بمنطقة عين شمس، بسبب خلافات بينهم على مبلغ قدره نحو 30 ألف جنيه (أقل من ألف دولار).
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البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول 3 أشخاص متوفين متأثرين بإصاباتهم.
اعترف بارتكاب الجريمة
بضبط المتهم ومواجهته، أقر بحقيقة ارتكابه للواقعة، مبررًا فعلته بوجود خلافات بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

فيما كشفت تحريات المباحث، أن المتهم أقدم على إنهاء حياة شقيقته وزوجها ونجلها بسبب مماطلتها له في تسديد بقية ميراثه.

لم ينتظر الموعد
وكان أحد شهود عيان الواقعة، قد أكد أن المتهم ذهب للإقامة بمنزل شقيقته قبل ارتكابه للواقعة، وأخبرها بأنه سيظل مقيما رفقتها بالمنزل إلى أن تعطي له المبلغ المستحق له من الميراث، مشيرا إلى أن الضحية أخبرت شقيقها أنها سوف تعطي له المبلغ المستحق له يوم 20 من آب الجاري، لكنه لم ينتظر لهذا الموعد وأقدم على التخلص منها ومن زوجها ونجلها، وفق ما أفاد موقع "القاهرة 24".(العربية)

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