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عربي-دولي

بولندا تعتقل روسيين اثنين.. لهذا السبب

Lebanon 24
14-08-2023 | 04:42
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كشف وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكى، اليوم الاثنين، ان السلطات ألقت القبض على روسيين اثنين بتهمة توزيع دعاية لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مدينتين بالبلاد.

وكتب كامينسكى على منصة "اكس": "جهاز الأمن الداخلي البولندي حدد هوية روسيين اثنين وألقى القبض عليهما بتهمة توزيع دعاية لمجموعة فاغنر في مدينتي كراكوف ووارسو".
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وتابع: "تم توجيه اتهامات لهما من بينها التجسس، وجرى اعتقالهما".(الشرق)

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