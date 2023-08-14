بولندا تعتقل روسيين اثنين.. لهذا السبب

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كشف وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكى، اليوم الاثنين، ان السلطات ألقت القبض على روسيين اثنين بتهمة توزيع دعاية لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مدينتين بالبلاد.وكتب كامينسكى على منصة "اكس": "جهاز الأمن الداخلي البولندي حدد هوية روسيين اثنين وألقى القبض عليهما بتهمة توزيع دعاية لمجموعة فاغنر في مدينتي كراكوف ووارسو".وتابع: "تم توجيه اتهامات لهما من بينها التجسس، وجرى اعتقالهما".(الشرق)