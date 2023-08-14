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عربي-دولي
روسيا... زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إقليم كامتشاتكا
Lebanon 24
14-08-2023
|
04:48
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أفاد فرع الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي بوقوع زلزال بقوة 5,2 درجات على مقياس ريختر بالقرب من الساحل الشرقي من شبه الجزيرة.
وجاء في بيان صدر عن الفرع، اوردته وكالة "نوفوستي": "وفقا لمعلومات فرع الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا، تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 5,2 درجات على مقياس ريختر. وقع مركز الزلزال على عمق 127 كيلومترا تحت قاع البحر. وكانت المسافة إلى أقرب تجمع سكني وهي مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي تبلغ 147 كيلومترا".
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من جهتها قالت الدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامتشاتكا : "إن سكان التجمعات السكنية لم يشعروا بالهزات الأرضية، مؤكدة "عدم وجود أي تقارير عن هذا من السكان المحليين". وتابعت أن "الزلزال لم يؤد إلى وقوع إصابات أو أضرار، ولم يتم إصدار إعلان عن تهديد تسونامي".
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