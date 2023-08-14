انفجار بميناء توزلا في اسطنبول.. وصور أولية ترصد حجم الكارثة

Tuzla Tersanesi’nde meydana gelen patlama nedeniyle bir işçinin öldüğünü, bir işçinin de yaralandığını üzüntüyle öğrendim.
Yaşamını yitiren işçimize Allah’tan rahmet, yaralı işçimize acil şifalar dilerim.
Geçmiş olsun. pic.twitter.com/8fPPQ1NuUi
— Mehmet Tahtasız (@m_tahtasiz) August 14, 2023
Tuzla Tersanesi’nde meydana gelen patlama nedeniyle bir işçinin öldüğünü, bir işçinin de yaralandığını üzüntüyle öğrendim.
Yaşamını yitiren işçimize Allah’tan rahmet, yaralı işçimize acil şifalar dilerim.
Geçmiş olsun. pic.twitter.com/8fPPQ1NuUi
İstanbul Tuzla tersanesinde bir geminin atık depposunda patlama meydana geldi bir işçi hayatını kaybetti pic.twitter.com/w98YvacXD5
— ABDURRAHİM ASLAN (@ApoRahimAslan) August 14, 2023
İstanbul Tuzla tersanesinde bir geminin atık depposunda patlama meydana geldi bir işçi hayatını kaybetti pic.twitter.com/w98YvacXD5