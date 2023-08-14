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عربي-دولي

انفجار بميناء توزلا في اسطنبول.. وصور أولية ترصد حجم الكارثة

Lebanon 24
14-08-2023 | 05:41
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أفادت وسائل إعلام تركية بأن انفجارا وقع بميناء توزلا في اسطنبول، أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وقال موقع yeni bakis، إن الانفجار وقع عند حوالي الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي، على متن سفينة في منطقة أحواض بناء السفن في توزلا، موضحاً أن الانفجار سببه ضغط الغاز في خزان نفايات السفينة.
 
 
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وأكد الموقع أنه تم إرسال الشرطة ورجال الإطفاء والفرق الصحية وفرق إدارة الكوارث والطوارئ إلى مكان الحادث، وتبين أن عامل توفي وأصيب عامل آخر بجروح طفيفة، مبينا أنه الشرطة فتحت تحقيقا في الانفجار.
 



وقبل أيام، هز انفجار عنيف ميناء درينجا التجاري على بحر مرمرة في ولاية كوجالي،  في منطقة تحميل الحبوب للسفن في صوامع مجلس الحبوب التركي مما تسبب بتضرر 13 صومعة من أصل 16، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا. (روسيا اليوم)
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