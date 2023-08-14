انفجار بميناء توزلا في اسطنبول.. وصور أولية ترصد حجم الكارثة

Tuzla Tersanesi’nde meydana gelen patlama nedeniyle bir işçinin öldüğünü, bir işçinin de yaralandığını üzüntüyle öğrendim.

Yaşamını yitiren işçimize Allah’tan rahmet, yaralı işçimize acil şifalar dilerim.

Geçmiş olsun. pic.twitter.com/8fPPQ1NuUi