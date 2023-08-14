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عربي-دولي
أوديسا.. حرائق في المدينة بعد هجمات روسية
Lebanon 24
14-08-2023
|
06:13
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قال حاكم مدينة أوديسا الأوكرانية أوليه كبير، صباح اليوم الاثنين، إن 3 أشخاص أصيبوا في موجتين من الهجمات التي نفذتها روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ خلال الليل على المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود.
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وأضاف حاكم أوديسا على تطبيق تلغرام "نتيجة لهجوم العدو (روسيا) في أوديسا اندلعت عدة حرائق جراء الشظايا الصاروخية المتساقطة"، مشيرا إلى أن موجة الانفجار أدت إلى تطاير النوافذ من المباني. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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