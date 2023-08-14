30
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
35
o
النبطية
36
o
زحلة
34
o
بعلبك
32
o
بشري
32
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أوكرانيا تعترف بعجزها عن إسقاط المسيرات فوق كييف
Lebanon 24
14-08-2023
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقر الجنرال الأوكراني قائد القوات المشتركة سيرغي نايف باستحالة إسقاط الطائرات المسيرة فوق كييف بسبب عدم القدرة على تحديد مسار دقيق لهذه المركبات لا سيما في الليل.
جاء ذلك في حوار لنايف مع RBC-Ukraine، حيث تابع: "تكمن صعوبة إسقاط المسيرات في التنبؤ الدقيق بمسارات رحلات تلك المركبات في الوقت المناسب والكشف عنها لمجموعات النيران المتنقلة، حيث يتم الكشف عنها بشكل متأخر بشكل أساسي من خلال صوت المحرك، ومن الصعب تحديد اتجاهها. وفي ظل عدم إمكانية معرفة موقع الهدف في المجال الجوي، تصبح تلك المهمة صعبة، إلا أننا نحاول التعامل معها".
Advertisement
وقد بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الأوكرانية الخاصة. وقد تم شن ضربات على مرافق الطاقة والصناعات الدفاعية والقيادات العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.
وقد صرحت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة بأن القوات الروسية تقوم بضربات دقيقة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، في الوقت الذي تحاول فيه القوات الأوكرانية اعتراض صواريخها بأسلحة مضادة للطائرات منتشرة في المدن، وهو ما يتسبب في وقوع شظايا تلك الصواريخ من أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية على البنى التحتية للمدن. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالدولار.. هذا ما تقاضته بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية مُقابل دورها
Lebanon 24
بالدولار.. هذا ما تقاضته بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية مُقابل دورها
00:19 | 2023-08-14
14/08/2023 12:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "ذا فويس كيدز" ينشر صورته مع مولودته الأولى.. والجمهور متفاجئ: "مبروك بس بعدك صغير"
Lebanon 24
نجم "ذا فويس كيدز" ينشر صورته مع مولودته الأولى.. والجمهور متفاجئ: "مبروك بس بعدك صغير"
15:08 | 2023-08-13
13/08/2023 03:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة الـ MTV تحتفل بخطوبتها.. تعرفوا إلى العريس (صور وفيديو)
Lebanon 24
مُذيعة الـ MTV تحتفل بخطوبتها.. تعرفوا إلى العريس (صور وفيديو)
03:34 | 2023-08-14
14/08/2023 03:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة ارضية تضرب بيروت وصيدا.. اليكم مصدرها
Lebanon 24
هزة ارضية تضرب بيروت وصيدا.. اليكم مصدرها
16:15 | 2023-08-13
13/08/2023 04:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في هذه المنطقة.. رئيس البلدية يقتل عديله برصاصة في صدره
Lebanon 24
جريمة مروعة في هذه المنطقة.. رئيس البلدية يقتل عديله برصاصة في صدره
10:10 | 2023-08-14
14/08/2023 10:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2023-08-14
الفصائل الفلسطينية تسقط طائرة بدون طيار إسرائيلية في غزة
11:20 | 2023-08-14
السويد.. إعتقال شخص حاول منع حرق القرآن
11:00 | 2023-08-14
مسؤول روسي: موسكو تجهز غواصاتها النووية الجديدة بصواريخ "فرط صوتية"
10:30 | 2023-08-14
إيران تعلن القبض على 4 أشخاص مشتبه بهم في الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز
10:03 | 2023-08-14
روسيا تدخل الذكاء الاصطناعي على أحد أبرز أسلحتها
10:00 | 2023-08-14
"إبتزاز".. تقريرٌ يسردُ تأثيرات "غير عادية" لآخر "صفقة" بين بايدن وإيران
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
14/08/2023 18:52:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
14/08/2023 18:52:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
14/08/2023 18:52:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24