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الدنمارك تعترض قاذفتين روسيتين متجهتين لمجال "الناتو" فوق هولندا

Lebanon 24
14-08-2023 | 07:00
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أعلن سلاح الجو الملكي الهولندي، الإثنين، إن القوات الجوية الدنماركية اعترضت قاذفتين روسيتين تم رصدهما فوق الدنمارك، وهما تحلقان باتجاه المنطقة التي تراقبها أمستردام لصالح حلف شمال الأطلسي (الناتو).
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وأضاف أنه "استدعى طائرات (إف-16) الهولندية للعمل، صباح الإثنين، لكن القاذفتين الروسيتين تم اعتراضهما قبل أن تتمكنا من دخول المجال الجوي الذي تراقبه هولندا للناتو، وعادتا الآن".

بدوره، أوضح متحدث باسم سلاح الجو الملكي الهولندي، أن "الطائرات يتم اعتراضها إذا لم يكن لديها رمز تعريف مميز، أو خطة طيران، أو محادثة ثنائية متبادلة".

وقال أيضا إن انتهاك الطائرات الروسية المجال الجوي لدولة أوروبية، أو الاقتراب منه ليس بالأمر النادر". (الحرة)
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