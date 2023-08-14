بوتين: روسيا تعمل على تعزيز التعاون مع شركائها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن روسيا تعمل على تعزيز التعاون العسكري مع شركائها.



وفي كلمة له خلال فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"، قال بوتين إن هناك 80 مؤسسة تعرض منتجاتها في المنتدى، معلناً انفتاح روسيا على تعميق الشراكة والتعاون العسكري التقني مع جميع الدول التي تدافع عن مصالحها، وأضاف: " نقترح تطوير التعاون في تدريب الأفراد والعسكريين وتنظيم التدريبات، و نأمل في أن يعزز منتدى الجيش الشراكة العسكرية والعسكرية التقنية لضمان الأمن في العالم".

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وكان منتدى "آرميا 2023" افتتح في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين ويستمر حتى 20 آب، بحضور دولي كبير، حيث تكشف الشركات الروسية المصنعة للسلاح عن أحدث ابتكاراتها الجديدة ومشاريعها المستقبلية الفريدة.



وتفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو المنتدى العسكري والأسلحة الجديدة المعروضة فيه، حيث قام بجولة في أقسام المعرض المختلفة، وأطلع على أحدث أنواع المسيرات والمروحيات وأسلحة الطائرات الروسية.



وفي تصريحٍ له، قال شويعو إنّ الأسلحة الروسية تظهر فعاليتها في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الأسلحة الغربية أظهرت وجود سلبيات كبيرة فيها، وقال: "الشركات الروسية تعمل على تعزيز الصناعات العسكرية".