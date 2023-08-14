اصطدمت بمركبات.. شاهد لحظة تحطم طائرة مقاتلة خلال عرض جوي في ميتشيغان

نجا طيار ومساعده من إصابة خطيرة عقب تحطم طائرة حربية قديمة كانا على متنها خلال عرض جوي في ولاية ميشيغان.



وقالت إدارة مطار مقاطعة واين في بيان إن الطائرة عسكرية قديمة سوفيتية من طراز "ميغ 23"، تحطمت خلال عرض جوي في ميشيغان بعد الساعة الرابعة مساء الأحد بالتوقيت المحلي بقليل في مرآب للسيارات. وقد اصطدمت بمركبات غير مأهولة داخل مجمع سكني قريب بمدينة بيلفيل، التي تبعد حوالي 48 كيلومترا غربي ديترويت.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض داخل المنازل أو خلال العرض الجوي الذي استضافه متحف يانكي الجوي في بيلفيل.