30
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
35
o
النبطية
36
o
زحلة
34
o
بعلبك
32
o
بشري
32
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مسؤول روسي: موسكو تجهز غواصاتها النووية الجديدة بصواريخ "فرط صوتية"
Lebanon 24
14-08-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال أليكسي رحمانوف، رئيس أكبر شركة روسية لبناء السفن، الاثنين، إن روسيا تجهز غواصاتها النووية الجديدة من فئة Yasen-M بصواريخ تسيركون، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وأضاف رحمانوف لوكالة أنباء (ريا نوفوستي) الحكومية في مقابلة نشرت، الاثنين، أن "العمل يجري في هذا الاتجاه بالفعل".
Advertisement
وصواريخ تسيركون فرط صوتية، هي أسلحة بعيدة المدى تنتقل بسرعة تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت، ويصعب اكتشافها واعتراضها.
وأضاف رحمانوف أن "تسليح الفرقاطات بهذا النظام، سيتم أثناء بنائها وتشغيلها، بحسب خطة وزارة الدفاع الروسية".
وغواصات Yasen-M النووية متعددة الأغراض، والمعروفة أيضا باسم Project 885M، هي نسخة حديثة من مشروع 885.
وتمتلك البحرية الروسية حاليا، مشروع 885 وغواصتين 885M. (سي ان ان)
المصدر: سي ان ان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالدولار.. هذا ما تقاضته بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية مُقابل دورها
Lebanon 24
بالدولار.. هذا ما تقاضته بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية مُقابل دورها
00:19 | 2023-08-14
14/08/2023 12:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "ذا فويس كيدز" ينشر صورته مع مولودته الأولى.. والجمهور متفاجئ: "مبروك بس بعدك صغير"
Lebanon 24
نجم "ذا فويس كيدز" ينشر صورته مع مولودته الأولى.. والجمهور متفاجئ: "مبروك بس بعدك صغير"
15:08 | 2023-08-13
13/08/2023 03:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة الـ MTV تحتفل بخطوبتها.. تعرفوا إلى العريس (صور وفيديو)
Lebanon 24
مُذيعة الـ MTV تحتفل بخطوبتها.. تعرفوا إلى العريس (صور وفيديو)
03:34 | 2023-08-14
14/08/2023 03:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة ارضية تضرب بيروت وصيدا.. اليكم مصدرها
Lebanon 24
هزة ارضية تضرب بيروت وصيدا.. اليكم مصدرها
16:15 | 2023-08-13
13/08/2023 04:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في هذه المنطقة.. رئيس البلدية يقتل عديله برصاصة في صدره
Lebanon 24
جريمة مروعة في هذه المنطقة.. رئيس البلدية يقتل عديله برصاصة في صدره
10:10 | 2023-08-14
14/08/2023 10:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2023-08-14
الفصائل الفلسطينية تسقط طائرة بدون طيار إسرائيلية في غزة
11:20 | 2023-08-14
السويد.. إعتقال شخص حاول منع حرق القرآن
10:30 | 2023-08-14
إيران تعلن القبض على 4 أشخاص مشتبه بهم في الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز
10:03 | 2023-08-14
روسيا تدخل الذكاء الاصطناعي على أحد أبرز أسلحتها
10:00 | 2023-08-14
"إبتزاز".. تقريرٌ يسردُ تأثيرات "غير عادية" لآخر "صفقة" بين بايدن وإيران
09:30 | 2023-08-14
أوكرانيا تعترف بعجزها عن إسقاط المسيرات فوق كييف
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
14/08/2023 18:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
14/08/2023 18:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
14/08/2023 18:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24