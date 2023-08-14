مسؤول روسي: موسكو تجهز غواصاتها النووية الجديدة بصواريخ "فرط صوتية"

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قال أليكسي رحمانوف، رئيس أكبر شركة روسية لبناء السفن، الاثنين، إن روسيا تجهز غواصاتها النووية الجديدة من فئة Yasen-M بصواريخ تسيركون، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.وأضاف رحمانوف لوكالة أنباء (ريا نوفوستي) الحكومية في مقابلة نشرت، الاثنين، أن "العمل يجري في هذا الاتجاه بالفعل".وصواريخ تسيركون فرط صوتية، هي أسلحة بعيدة المدى تنتقل بسرعة تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت، ويصعب اكتشافها واعتراضها.وأضاف رحمانوف أن "تسليح الفرقاطات بهذا النظام، سيتم أثناء بنائها وتشغيلها، بحسب خطة وزارة الدفاع الروسية".وغواصات Yasen-M النووية متعددة الأغراض، والمعروفة أيضا باسم Project 885M، هي نسخة حديثة من مشروع 885.وتمتلك البحرية الروسية حاليا، مشروع 885 وغواصتين 885M. (سي ان ان)