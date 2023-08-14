Advertisement

عربي-دولي

مسؤول روسي: موسكو تجهز غواصاتها النووية الجديدة بصواريخ "فرط صوتية"

Lebanon 24
14-08-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1097494-638276280251199226.PNG
Doc-P-1097494-638276280251199226.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال أليكسي رحمانوف، رئيس أكبر شركة روسية لبناء السفن، الاثنين، إن روسيا تجهز غواصاتها النووية الجديدة من فئة Yasen-M بصواريخ تسيركون، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وأضاف رحمانوف لوكالة أنباء (ريا نوفوستي) الحكومية في مقابلة نشرت، الاثنين، أن "العمل يجري في هذا الاتجاه بالفعل".
Advertisement

وصواريخ تسيركون فرط صوتية، هي أسلحة بعيدة المدى تنتقل بسرعة تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت، ويصعب اكتشافها واعتراضها.

وأضاف رحمانوف أن "تسليح الفرقاطات بهذا النظام، سيتم أثناء بنائها وتشغيلها، بحسب خطة وزارة الدفاع الروسية".

وغواصات Yasen-M النووية متعددة الأغراض، والمعروفة أيضا باسم Project 885M، هي نسخة حديثة من مشروع 885.

وتمتلك البحرية الروسية حاليا، مشروع 885 وغواصتين 885M. (سي ان ان)    
المصدر: سي ان ان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2023-08-14
11:20 | 2023-08-14
10:30 | 2023-08-14
10:03 | 2023-08-14
10:00 | 2023-08-14
09:30 | 2023-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24