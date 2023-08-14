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عربي-دولي
روسيا تدخل الذكاء الاصطناعي على أحد أبرز أسلحتها
Lebanon 24
14-08-2023
|
10:03
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ابتكر العلماء الروس منظومة توجيه ذاتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتزود بها الطائرات المسيرة الانتحارية.
واشار أندريه إيفانوف، رئيس المشروع، إلى أن هذه المنظومة هي من ابتكار خبراء مصنع تولا لإنتاج الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز "أوفود- النبر" القادرة على إصابة الأهداف الثابتة والمتحركة من دون مشاركة الإنسان.
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وقال إنه "ابتكر الخبراء للطائرات المسيرة من نوع "أوفود" منظومة توجيه ذاتي باستخدام الذكاء الاصطناعي تحلل وتسمح بكشف (الأهداف) الأجسام الثابتة والمتحركة، ما يساعد في النهاية مشغل الطائرات المسيرة ليس فقط على اكتشاف الهدف، بل وإصابته ذاتياً"، كاشفاً أن دقة الإصابة تبلغ باستخدام هذه المنظومة 90 بالمئة.
واجتازت هذه المنظومة اختبارات مختلفة ومتعددة المستويات، وقريبا سوف تختبر في منطقة العمليات الخاصة على خط المواجهة.
وتعمل الطائرات المسيرة من نوع "أوفود" بمبدأ First Person View ( FPV) (طريقة رؤية أول شخص، وتسمى أيضا طريقة رؤية الشخص عن بعد).
وتضمن أجهزة هذا النوع من الطائرات المسيرة من بين أمور أخرى، استقبال صور الفيديو عبر قناة راديو فيديو إضافية في الوقت الفعلي. ويمكن للمشغل رؤية الصورة من كاميرا الفيديو باستخدام الشاشات أو أجهزة التلفزيون أو خوذات الفيديو أو نظارات الفيديو. والآن ها هي منظومة التوجيه الذاتي ستمكن من توجيهها نحو الهدف المطلوب وإعطاء الأمر بمهاجمة الهدف المطلوب. وبعد ذلك ستهاجم الطائرة الهدف ذاتيا من دون مشاركة الإنسان. (روسيا اليوم)
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