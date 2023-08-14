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دبابات "تشالنجر 2" لم تظهر في المعارك بأوكرانيا... ما السبب؟

Lebanon 24
14-08-2023 | 12:00
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أشار المقدم البريطاني، ستوارت كرووفورد الى أن دبابات "تشالنجر 2" التي قدمتها بريطانيا للقوات الأوكرانية لم تظهر في ساحة المعركة.

وقال كرووفورد في حديث لصحيفة "Daily Express": "لا توجد هناك حتى الآن أي آثار لدبابات "تشالنجر 2".
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واعترف المقدم البريطاني أيضا بأنه إذا ظهرت دبابات "تشالنجر 2" في ساحة المعركة، فسيكون مصيرها مؤسفا، إذ أنه لا يمكنها، مثل دبابة "ليوبارد"، مواجهة الألغام والمسيرات، مؤكداً أنه في أي حالة من الأحوال لن تساعد هذه الدبابات في تعزيز القوات الأوكرانية.
 
 
ومؤخرا كتب المراسل العسكري، جوناثان بيل، المتواجد حاليا في أوكرانيا على "تويتر" أنه سأل جنرالين أوكرانيين حول مكان تواجد هذه الدبابات. ورد بالقول إن "القوات الأوكرانية لا تملكها. يجب ألا تقع في مكان آخر ولا تستخدم في المعارك".




المصدر: روسيا اليوم
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