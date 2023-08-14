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عربي-دولي

أعمال غير مقبولة.. وزير خارجية الدنمارك يعتذر عن حرق القرآن

Lebanon 24
14-08-2023 | 12:15
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إعتذر وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، عن الموجة الإجرامية لحرق المصحف الشريف أمام سفارات الدول الإسلامية.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن الوزير الدنماركي أعرب، خلال الاتصال مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، عن أسفه واعتذاره عن الموجة الإجرامية لحرق المصحف الشريف أمام سفارات الدول الإسلامية بما في ذلك سفارة الجزائر بكوبنهاغن.
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وأضافت أن راسموسن وصف هذه الأعمال بغير المقبولة، مؤكدا أنها تتعارض تماما مع تقاليد الترحيب والانفتاح والتسامح الراسخة في المجتمع الدنماركي.

هذا وأبلغ نظيره الجزائري أن "حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة"، مشيراً الى أن "النص القانوني سيعرض على البرلمان حال استئناف دورته في غضون أربعة أسابيع".
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