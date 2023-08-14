إنتهاك جديد للطائرات الروسية.. والوجهة مجال "الناتو"

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أعلن سلاح الجو الملكي الهولندي أن القوات الجوية الدنماركية اعترضت قاذفتين روسيتين تم رصدهما فوق الدنمارك وهما تحلقان باتجاه المنطقة التي تراقبها هولندا لصالح حلف شمال الأطلسي.وأضاف أنه "استدعى طائرات إف-16 الهولندية للعمل صباح الاثنين، لكن القاذفتين الروسيتين تم اعتراضهما قبل أن تتمكنا من دخول المجال الجوي الذي تراقبه هولندا لحلف شمال الأطلسي وعادت الآن".واشار متحدث باسم سلاح الجو الملكي الهولندي، اليوم، الى أن الطائرات يتم اعتراضها إذا لم يكن لديها رمز تعريف مميز أو خطة طيران أو محادثة ثنائية متبادلة.كما اعتبر أن "انتهاك الطائرات الروسية المجال الجوي لدولة أوروبية أو الاقتراب منه ليس بالأمر النادر".من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات بعيدة المدى قامت برحلات مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق وبارنتس والنرويجية وشرق سيبيريا وتشوكشي وبحر بوفورت والمحيط المتجمد الشمالي.