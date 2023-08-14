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عربي-دولي

إجتماع مهم في كييف.. مشاريع ضخمة ودعم ألماني كبير

Lebanon 24
14-08-2023 | 13:00
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أجرى وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أول زيارة له إلى كييف منذ بدء الأزمة الأوكرانية لتأكيد وقوف ألمانيا "بجانب" أوكرانيا.


وقال ليندنر الذي وصل إلى العاصمة الأوكرانية اليوم، إنه سيجري محادثات "واضحة للغاية مع المسؤولين الأوكرانيين حول طريقة دعم وزارة المالية الألمانية لأوكرانيا، الآن ومستقبلا".
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بدوره، كتب رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، على تلغرام أنه عقد "اجتماعا مهما" مع ليندنر في كييف، وشكر الحكومة الألمانية على دعمها.


ولفت الى انه خلال المحادثات، شدد ليندنر على أن "ألمانيا ستدعم أوكرانيا بشكل أكبر، وأن مشاريعنا التعاونية ستكون على المدى الطويل" بحسب شميغال.


كما أشار إلى أن البلدين يعملان على خمسة مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها حوالى 247 مليون يورو، ويبحثان في ثلاثة مشاريع أخرى تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 70 مليونا، وقال: "نتوقع مشاركة رجال أعمال ألمان" في إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.


هذا وشدد شميغال "على ضرورة تشديد العقوبات بحق روسيا ومصادرة أصول روسية من شأنها أن تكون المصدر الرئيسي لتمويل إعادة الإعمار".
 
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