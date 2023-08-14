مجدداً.. طيارو "راين إير" يضربون ويشلّون حركة أحد المراكز الأكثر ازدحاماً!

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نفذ طيارون بلجيكيون، اليوم، إضراباً جديداً ضد شركة "راين اير" الايرلندية، ما اجبر الشركة على إلغاء 88 رحلة عبر مطار شارلوروا البلجيكي، أحد مراكزها الأوروبية الأكثر ازدحامًا.وأشار المطار إلى أن الإضراب، الثالث خلال موسم الصيف، أثّر على 15 ألف مسافر كانوا يخططون للسفر، الاثنين أو الثلاثاء، خلال عطلة عيد انتقال العذراء في بلجيكا في منتصف آب.يشار الى أن "راين إير" في بلجيكا تنتقد من قبل الطيارين بسبب عدم رغبتها في احترام اتفاقية جماعية، تنص على منحهم عددًا معينًا من أيام الإجازة، مقابل التخفيضات التي طالت أجورهم في العام 2020 خلال أزمة كوفيد-19.