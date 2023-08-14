Advertisement

عربي-دولي

بعد اتهامات بالتحرّش واستخدام مواد خطرة.. كينيا تعيد النظر في نشاط "باتوك"

Lebanon 24
14-08-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1097537-638276376045451936.jpg
Doc-P-1097537-638276376045451936.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبدأ حكومة كينيا في تشرين الاول المقبل التحقيق في نشاط وحدة "باتوك" البريطانية المرابطة في البلاد، وفقاً لما ذكرته صحيفة "Guardian".


ونقلت صحيفة "Guardian" عن مسؤولين بريطانيين وكينيين: "سيبدأ التحقيق في تشرين الاول المقبل. ستحث لجنة الدفاع الكينية وحدة "باتوك" على الرد على هذه الاتهامات ومن المتوقع أن تقدم تقريرا بشأن النتائج إلى البرلمان قبل نهاية العام الجاري".
Advertisement

واشارت الى أن اللجنة ستحقق في اتهامات موجهة للبريطانيين ومنها الذخائر غير المنفجرة التي تركها العسكريون البريطانيون في مناطق مفتوحة واستخدام مواد كيميائية خطيرة أثناء المناورات إضافة إلى الاتهامات بالتحرش الجنسي.


كما نقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة، نيلسون كويتشا، قوله: "سيؤدي ذلك إلى عواقب جدية بالنسبة لمعاهدة التعاون في مجال الدفاع، لأنه إذا اكتشفنا أنه وقعت انتهاكات للمعاهدة، ستظهر لدينا إمكانية لإعادة النظر فيها وحتى الخروج منها".
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2023-08-14
16:30 | 2023-08-14
16:12 | 2023-08-14
16:00 | 2023-08-14
16:00 | 2023-08-14
15:47 | 2023-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24