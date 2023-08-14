بعد اتهامات بالتحرّش واستخدام مواد خطرة.. كينيا تعيد النظر في نشاط "باتوك"

Advertisement

تبدأ حكومة كينيا في تشرين الاول المقبل التحقيق في نشاط وحدة "باتوك" البريطانية المرابطة في البلاد، وفقاً لما ذكرته صحيفة "Guardian".ونقلت صحيفة "Guardian" عن مسؤولين بريطانيين وكينيين: "سيبدأ التحقيق في تشرين الاول المقبل. ستحث لجنة الدفاع الكينية وحدة "باتوك" على الرد على هذه الاتهامات ومن المتوقع أن تقدم تقريرا بشأن النتائج إلى البرلمان قبل نهاية العام الجاري".واشارت الى أن اللجنة ستحقق في اتهامات موجهة للبريطانيين ومنها الذخائر غير المنفجرة التي تركها العسكريون البريطانيون في مناطق مفتوحة واستخدام مواد كيميائية خطيرة أثناء المناورات إضافة إلى الاتهامات بالتحرش الجنسي.كما نقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة، نيلسون كويتشا، قوله: "سيؤدي ذلك إلى عواقب جدية بالنسبة لمعاهدة التعاون في مجال الدفاع، لأنه إذا اكتشفنا أنه وقعت انتهاكات للمعاهدة، ستظهر لدينا إمكانية لإعادة النظر فيها وحتى الخروج منها".