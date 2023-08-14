29
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد اتهامات بالتحرّش واستخدام مواد خطرة.. كينيا تعيد النظر في نشاط "باتوك"
Lebanon 24
14-08-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبدأ حكومة كينيا في تشرين الاول المقبل التحقيق في نشاط وحدة "باتوك" البريطانية المرابطة في البلاد، وفقاً لما ذكرته صحيفة "Guardian".
ونقلت صحيفة "Guardian" عن مسؤولين بريطانيين وكينيين: "سيبدأ التحقيق في تشرين الاول المقبل. ستحث لجنة الدفاع الكينية وحدة "باتوك" على الرد على هذه الاتهامات ومن المتوقع أن تقدم تقريرا بشأن النتائج إلى البرلمان قبل نهاية العام الجاري".
Advertisement
واشارت الى أن اللجنة ستحقق في اتهامات موجهة للبريطانيين ومنها الذخائر غير المنفجرة التي تركها العسكريون البريطانيون في مناطق مفتوحة واستخدام مواد كيميائية خطيرة أثناء المناورات إضافة إلى الاتهامات بالتحرش الجنسي.
كما نقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة، نيلسون كويتشا، قوله: "سيؤدي ذلك إلى عواقب جدية بالنسبة لمعاهدة التعاون في مجال الدفاع، لأنه إذا اكتشفنا أنه وقعت انتهاكات للمعاهدة، ستظهر لدينا إمكانية لإعادة النظر فيها وحتى الخروج منها".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالدولار.. هذا ما تقاضته بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية مُقابل دورها
Lebanon 24
بالدولار.. هذا ما تقاضته بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية مُقابل دورها
00:19 | 2023-08-14
14/08/2023 12:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة الـ MTV تحتفل بخطوبتها.. تعرفوا إلى العريس (صور وفيديو)
Lebanon 24
مُذيعة الـ MTV تحتفل بخطوبتها.. تعرفوا إلى العريس (صور وفيديو)
03:34 | 2023-08-14
14/08/2023 03:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في هذه المنطقة.. رئيس البلدية يقتل عديله برصاصة في صدره
Lebanon 24
جريمة مروعة في هذه المنطقة.. رئيس البلدية يقتل عديله برصاصة في صدره
10:10 | 2023-08-14
14/08/2023 10:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في حفلة خاصة بمنزلهما.. أنابيلا هلال ترقص مع زوجها وحركاتها "الغريبة" حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
في حفلة خاصة بمنزلهما.. أنابيلا هلال ترقص مع زوجها وحركاتها "الغريبة" حديث الجمهور (فيديو)
09:10 | 2023-08-14
14/08/2023 09:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
شقراء كوالدتها الروسية.. ابنة ماريو باسيل حديث الجمهور تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
شقراء كوالدتها الروسية.. ابنة ماريو باسيل حديث الجمهور تعرفوا إليها (فيديو)
03:10 | 2023-08-14
14/08/2023 03:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:45 | 2023-08-14
إستياء أميركي من التطورات في النيجر
16:30 | 2023-08-14
أزمة النيجر.. مجلس السلم الإفريقي يفشل بالتوصل لاتفاق
16:12 | 2023-08-14
التسوية بشأن السجناء.. هل تغيّر واشنطن أسلوبها مع إيران؟
16:00 | 2023-08-14
كيف علّقت "إيكواس" على نية محاكمة رئيس النيجر؟
16:00 | 2023-08-14
ملف لبنان أساسي.. ما هي أهداف الزيارة المرتقبة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن؟
15:47 | 2023-08-14
حريق هائل في داغستان.. امتد من محطة وقود إلى المنازل!
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
15/08/2023 01:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
15/08/2023 01:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
15/08/2023 01:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24