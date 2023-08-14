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عربي-دولي

سياسي غير معروف يتولّى رئاسة الحكومة في باكستان

Lebanon 24
14-08-2023 | 14:30
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تولى أنوار الحق كاكر، عضو مجلس الشيوخ عن بلوشستان، الولاية الأقل كثافة سكانية في باكستان، رئاسة الوزراء، لحين إجراء الانتخابات العامة والمحلية المقبلة المقررة خلال أشهر.

وأدى كاكر اليمين، اليوم، أمام الرئيس عارف علوي، في حفل بث مباشرة عبر التلفاز، بعد تقديمه استقالته من منصبه كعضو في مجلس الشيوخ، الأحد.
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ويأتي تنصيب السياسي غير المعروف في وقت تمر باكستان بأزمة سياسية واقتصادية منذ إبعاد، عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في نيسان 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة. 
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