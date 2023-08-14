تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار.. مساعدات أميركية إضافية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن مساعدة عسكرية إضافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا، وذلك ضمن الدفعة الـ44 من المعدات التي قدمتها إدارة الرئيس، جو بايدن، من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ آب 2021.

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وقالت الوزارة في بيان إن "المساعدة الأمنية تتضمن ذخائر دفاع جوي إضافية، ذخيرة مدفعية، دبابات وأسلحة مضادة للدروع ومعدات أخرى لمساعدة أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي المستمر.



كما ذكر البيان أن حزمة المساعدات التي تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار تشمل ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، ذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS)، ومعدات وأنظمة إزالة الألغام، وقذائف مدفعية عيار 155 مم و105 مم، ذخيرة دبابات عيار 120 ملم. وغيرها من أنواع الصواريخ والمعدات الأخرى.



هذا وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات اللازمة لتلبية احتياجات ساحة المعركة الفورية ومتطلبات المساعدة الأمنية على المدى الطويل.