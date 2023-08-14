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عربي-دولي

أزمة النيجر.. مجلس السلم الإفريقي يفشل بالتوصل لاتفاق

Lebanon 24
14-08-2023 | 16:30
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فشل "مجلس السلم والأمن الإفريقي" اليوم في التوصل لاتفاق بشأن الانقلاب في النيجر، وقرر عقد اجتماع آخر من دون تحديد موعده.


وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.
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