حريق هائل في داغستان.. امتد من محطة وقود إلى المنازل!

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أدى انفجار في محطة تزود بالوقود في عاصمة جمهورية داغستان الروسية، محج قلعة، إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.وامتد الحريق من محطة الوقود إلى المنازل المجاورة، وفق كا نقلته وكالة "روسيا اليوم" عن رواد مواقع التواصل.وتعمل الشرطة على إبعاد المدنيين عم مكان الانفجار، بسبب مخاطر حدوث انفجار ثاني.