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عربي-دولي

حريق هائل في داغستان.. امتد من محطة وقود إلى المنازل!

Lebanon 24
14-08-2023 | 15:47
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أدى انفجار في محطة تزود بالوقود في عاصمة جمهورية داغستان الروسية، محج قلعة، إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.


وامتد الحريق من محطة الوقود إلى المنازل المجاورة، وفق كا نقلته وكالة "روسيا اليوم" عن رواد مواقع التواصل.
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وتعمل الشرطة على إبعاد المدنيين عم مكان الانفجار، بسبب مخاطر حدوث انفجار ثاني.
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