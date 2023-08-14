التسوية بشأن السجناء.. هل تغيّر واشنطن أسلوبها مع إيران؟

أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن التسوية بشأن المحتجزين الأميركيين في إيران لا علاقة لها بأي نقاشات أخرى، بما في ذلك المحادثات النووية مع طهران.



واشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم، الى أن المحادثات مستمرة، لكن واشنطن لم تغير أسلوب تعاملها مع إيران الذي يركز على الردع والضغط والدبلوماسية.

Advertisement



وقالت إن التسوية بشأن المحتجزين الأميركيين لا علاقة لها بأي نقاشات أخرى بما في ذلك المحادثات النووية مع طهران.



من جهته، لفت فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى اننا "لن نكشف تفاصيل عملية إتمام صفقة تبادل السجناء مع إيران حاليا، لأنها لا تزال جارية".



وأضاف أنه رغم مضي الولايات المتحدة في تبادل السجناء مع إيران فهي مستمرة في تحميل طهران مسؤولية نشاطاتها الخبيثة حول العالم.



كما أوضح أن الأموال المفرج عنها هي أموال إيرانية مستحقة لها من بيع النفط لكوريا الجنوبية، مؤكداً ان هذه الأموال ستخضع لنفس القيود الصارمة لضمان طريقة استخدامها لأغراض إنسانية.