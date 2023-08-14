ليندركينغ بدأ جولة في الخليج

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بدأ المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، جولة في الخليج، بهدف الدفع بجهود توسيع الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة في اليمن.وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أمس، ان "ليندركينغ سيلتقي مسؤولين سعوديين وإماراتيين ويمنيين وعمانيين وشركاء دوليين آخرين لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق العملية السياسية مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين".وأكدت على موقعها الإلكتروني أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم التوصل لحل للصراع اليمني في أقرب وقت ممكن»".