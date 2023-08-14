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عربي-دولي

البرهان يتّهم حميدتي بالتعطّش للسلطة

Lebanon 24
14-08-2023 | 19:30
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وجّه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انتقادات حادة لخصمه اللدود قائد قوات الدعم السريع حميدتي، مؤكداً أنه "أثبت تعطشه للسلطة بالغدر والخيانة".
وأكد أن "بلاده تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث، متهماً قوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو بأنها أثبتت تعطشها للسلطة ومدت يد الغدر والخيانة".
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وفي كلمة بمناسبة عيد الجيش الـ 69، قال البرهان إن "بلادنا تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث، تستهدف كيان وهوية وتراث ومصير شعبنا الذي ظل منذ صبيحة 15 نيسان الماضي يواجه أبشع فصول الإرهاب وجرائم الحرب على أيدي مليشيا المتمرد الخائن حميدتي وأعوانه، الذين قادوا أكبر ظاهرة قامت على التضليل والكذب والخداع وتزييف الحقائق وشراء ذمم الناس في تاريخ هذا البلد تحت لافتة وراية زيف مؤسسة تسمى بالدعم السريع". 
وأكد أن "القوات المسلحة ستظل كعهدها على مدى تاريخها الذي يقترب من المئة عام، قوات محترفة تقف مع خيارات شعبنا العظيم وحقه المشروع في دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات".


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