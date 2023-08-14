اشتباكات عنيفة بين أكبر مجموعتين مسلحتين بطرابلس الليبية.. وتعليق الرحلات في مطار معيتيقة

اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الاثنين، بين قوات "الردع" و"اللواء 444 قتال"، أكبر ميليشيات العاصمة طرابلس، ما أدى إلى توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي.



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وقالت مصادر محلية، إنه تم القبض على محمود حمزة من داخل الطائرة عندما كان برفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يستعدون للذهاب لمدينة مصراتة لحضور الاستعراض العسكري بالكلية الجوية، واقتياده إلى مكان مجهول.



وقال سكان محليون إن أصوات تبادل إطلاق النار تسمع على نطاق واسع في مناطق جنوب العاصمة، كما رصدوا انتشارا مكثّفا للآليات العسكرية. واندلعت المواجهات عقب قيام قوات "الردع" باختطاف العقيد محمود حمزة آمر "اللواء 444 قتال" من مطار معيتيقة الدولي، استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، في ظل صمت رسمي.وقالت مصادر محلية، إنه تم القبض على محمود حمزة من داخل الطائرة عندما كان برفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يستعدون للذهاب لمدينة مصراتة لحضور الاستعراض العسكري بالكلية الجوية، واقتياده إلى مكان مجهول.وقال سكان محليون إن أصوات تبادل إطلاق النار تسمع على نطاق واسع في مناطق جنوب العاصمة، كما رصدوا انتشارا مكثّفا للآليات العسكرية.

بينما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت إطلاق قنابل يدوية وقذائف صاروخية من الجانبين وسقوط بعضها بالقرب من محلات تجارية ومنازل مواطنين.

وأفادت مصادر في مطار معيتيقة بأن جميع الرحلات من المطار وإليه حُوَلت إلى مصراتة، على بعد 180 كيلومترا إلى الشرق.



ومن شأن استمرار القتال بين الفصيلين، وهما أكبر قوتين مسلحتين في العاصمة، أن يشكل مخاطر كبيرة، اذ استنفرت قوات "اللواء 444" جميع وحداتها وأمهلت قوة "الردع" حتى يوم غد لإطلاق قائدها، حيث هدّد أفراد تابعون لها بـ"حرق الأخضر واليابس" انتقاما من "الردع" التي بدورها حشدت مجموعات تابعة لها وأعلنت أسر عناصر تابعة للواء 444 بكامل عتادها ومركباتها.



وحتّى الآن، لم تتحدث المصادر الطبية الليبية عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات جرّاء هذه الاشتباكات، بينما استنفر جهاز الإسعاف والطوارئ جميع وحداته، ودعا المواطنين إلى عدم التحرّك عشوائيا والابتعاد عن مناطق الاشتباكات.



فيما أعلنت جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري، في ظل مخاوف من توسع الاشتباكات وامتدادها إلى الأحياء السكنية.



من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لـ"العربية": "نطالب الأطراف بالعاصمة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح المدنيين ومقدرات الشعب الليبي".



كما دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الأطراف المتصارعة بضبط النفس وتجنب إراقة الدماء في طرابلس.



و بحسب "رويترز"، فإن اشتباكات اليوم الاثنين هي أسوأ اشتباكات تشهدها طرابلس منذ شهور على الرغم من اندلاع أعمال عنف من حين لآخر بين فصائل مسلحة في أجزاء أخرى من شمال غرب ليبيا في الأسابيع الماضية. (العربية + سكاي نيوز)