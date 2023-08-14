بعد مقتل مرشّح للرئاسة.. اغتيال سياسي جديد في الإكوادور قبل أسبوع من الانتخابات

Advertisement

أعلنت حركة "الثورة المدنية" اليسارية في الإكوادور عن اغتيال زعيم قسمها المحلي في محافظة إسميرالداس، بيدرو بريونيس على يد مجهولين.وكتبت مرشحة "الثورة المدنية" لانتخابات الرئاسة في الإكوادور، لويسا غونزاليز، عبر "إكس" أن "الإكوادور تعيش الفترة الأكثر دموية، وهذا بسبب التقاعس الشامل للحكومة الفاشلة والدول التي تسيطر عليها المافيا".ويأتي اغتيال السياسي بعد أسبوع من اغتيال المرشح لانتخابات الرئاسة عن حركة "إم سي 25" اليسارية، فرناندو فيافيسينسيو في عاصمة الإكوادور كيتو يوم 9 آب الجاري.وكان رئيس الإكوادور غيلييرمو لاسو قد أعلن في أعقاب اغتيال المرشح لانتخابات الرئاسة حالة الطوارئ في البلاد لمدة 60 يوما.وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية من المقرر أن تجري في الإكوادور يوم 20 آب الجاري. (روسيا اليوم)