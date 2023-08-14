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عربي-دولي

القوات الإسرائيلية تقتحم مخيما في أريحا.. واستشهاد فلسطينيين

Lebanon 24
14-08-2023 | 23:33
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ذكرت مصادر فلسطينية ان شابين استشهدا برصاص القوات الاسرائيلية إثر اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية المحتلة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقا لتلك المصادر فإن الشابين قصي عمر الولجي ومحمد ربحي نجوم قتلا بالرصاص خلال اقتحام مخيم عقبة جبر.
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ونقلت رويترز عن مدير مستشفى أريحا الحكومي، ناصر العناني قوله إن "شابين في العشرينات من العمر وصلا المستشفى مصابين بالرصاص الحي بالصدر وتم الإعلان عن استشهادهما".

وأفاد سكان محليون بأن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم قبل أن تشتبك مع شبان.

وأضاف السكان أن الاقتحام كان سريعا، إذ استمر أقل من ساعة.

ولم يصدر بعد بيان عن الجيش الإسرائيلي عما جرى في مخيم عقبة جبر.

ومساء أمس الاثنين، اندلعت مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة يعبد جنوب غربي جنين، فيما تم احتجاز 3 شبان.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تركزت في مركز البلدة، حيث احتجزت تلك القوات ثلاثة شبان لم تعرف هوياتهم. (سكاي نيوز)


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