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عربي-دولي

ألمانيا تضع 3 شروط لتزويد قوات كييف بصواريخ Taurus بعيدة المدى.. ما هي؟

Lebanon 24
14-08-2023 | 23:53
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أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إنه متفهم مطالب أوكرانيا لصواريخ Taurus بعيدة المدى، واعتبر أنه من الواقعي توفيرها خلال هجوم كييف المضاد.

وقال ليندنر الذي وصل إلى كييف الاثنين، لصحيفة "بيلد": "أنا شخصيا متفهم للمطالب بصواريخ كروز التي يود الجانب الأوكراني امتلاكها الآن. ومع ذلك، من الضروري مراعاة الخطوات الإجرائية اللازمة، وبسرعة إن أمكن".
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وأكد أنه من الضروري التنسيق مع الحلفاء، بالإضافة إلى أنه لا ينبغي لألمانيا أن تكون طرفا في النزاع، وأن تحد من قدرتها في الدفاع عن نفسها.

وتابع: "إذا تم استيفاء هذه المعايير الثلاثة يمكن اتخاذ مثل هذا القرار".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه يمكن إرسال الصواريخ خلال الهجوم الأوكراني المضاد، قال ليندنر إنه "يأمل ويعتبر أن ذلك ممكن".

وكشف موقع T-online الإخباري، في وقت سابق نقلا عن مصادر في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني "SPD"، أن برلين ستعلن قريبا قرارها بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز "توروس". (روسيا اليوم)
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