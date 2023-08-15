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عربي-دولي

الاعصار "لان" يضرب غرب اليابان.. ومخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية

Lebanon 24
15-08-2023 | 00:08
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وصل إعصار (لان) إلى اليابسة في غرب اليابان صباح الثلاثاء، مصحوبا برياح عنيفة وأمطار غزيرة، وأثار مخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وذكرت الوكالة أن الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 126 كلم/ساعة، ضرب محافظة واكاياما على بعد حوالى 600 كيلومتر غربي طوكيو.
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ويُتوقّع أن يجتاح (لان) طوال يوم الثلاثاء هذه المنطقة حيث تقع مدينتان رئيسيتان هما أوساكا وكوبي، قبل أن يتحرك بعيدا فوق بحر اليابان مساء.

وكتبت الوكالة في تحذير أصدرته ويشمل مناطق عدة "توخوا الحذر الشديد في مواجهة الانهيارات الأرضية وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة وفيضان الأنهار والرياح القوية".

وتسبب (لان) في إلغاء مئات الرحلات الجوّية وتعطيل حركة السكك الحديد، بما في ذلك قطار شينكانسن الفائق السرعة.
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