بعد صفقة الأسرى.. هكذا ستحوّل الأموال المجمدة من كوريا الجنوبية إلى ايران

Advertisement

تدور تكهنات حول سبل وصول الأموال المجمدة من كوريا الجنوبية إلى إيران، بعدما فتح الاتفاق مع أميركا على إطلاق سراح 5 سجناء، الباب أمامها.فكيف ستنقل تلك الأموال ومتى ستصل؟الجواب أتى عبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي أوضح في مؤتمر صحافي أمس الاثنين أنه تم تحويل الأموال من البنوك الكورية الجنوبية إلى بنك أوروبي.ولفت إلى أن تحويل 6 مليارات دولار أميركي من شأنه أن يتسبب في صدمة مالية للنظام المصرفي في كوريا الجنوبية، لذا تم الاتفاق على نقل تلك الأموال على مراحل، باستثناء مبلغ صغير سيبقى في حسابات بلاده بكوريا الجنوبية لأغراض تجارية، بينما ينقل الباقي للبنوك الأوروبية.أيام أو أسابيع؟!أما عن المدة التي سيستغرقها هذا المبلغ للوصول إلى طهران، فأوضح أن تحويل اليوان الكوري إلى يورو يستغرق من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع على الأكثر".ثم سيتم إيداع الأموال المحجوبة في حساب بإحدى دول المنطقة، وتستخدم لشراء السلع غير خاضعة للعقوبات.وأكد أن وقت تحويل هذا المبلغ كان الخميس الماضي، لكنه لم يذكر اسم البنك أو الدولة التي تم تحويل الأموال إليها.تفاصيل جديدة عن الصفقةلكن مصادر ذكرت سابقا أن هذه الأموال ستحول إلى قطر عبر سويسرا، وفق ما نقلت شبكة سي أن أن الأميركية.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أكد بوقت سابق اليوم أن طهران تلقت ضمانات أميركية بشأن تنفيذ تلك الصفقة.(العربية)