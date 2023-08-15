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عربي-دولي

إضراب متزامن عن الطعام.. الأب مسجون في طهران ونجله أمام البيت الأبيض

Lebanon 24
15-08-2023 | 00:13
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دخل إيرانيّ كان مقيمًا في الولايات المتحدة وهو مسجون حاليًّا في طهران، وابنه الذي يعتصم أمام البيت الأبيض، في إضراب متزامن عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن الأوّل، غير المشمول في اتّفاق تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران.
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وشهاب دليلي مقيم دائم في الولايات المتحدة لكنّه ليس مواطنًا أميركيًّا، وقد سُجن عام 2016 بعد أن قال إنّه عاد إلى إيران من أجل جنازة والده. وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهم تتعلّق بالتجسّس ينفيها بشدّة.

وذكر ابنه داريان دليلي (28 عاما) الذي يعيش في ماساتشوستس أنّه توجّه إلى واشنطن لدى سماعه عن الاتّفاق الذي أعلِن الخميس ويُفترض أن يُفرَج بموجبه عن خمسة مساجين أميركيّين، معبّرًا عن شعوره بـ"الأسى" لأنه لم يأت على ذكر والده.

وقال الشاب لوكالة فرانس برس الاثنين "آمل بأن أحصل على إجابة، على إجراء من الحكومة الأميركيّة. إنها مجرّد خطوة يائسة". 

كان وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن أكّد الخميس أنّه ليس على علم بأميركيّين آخرين محتجزين في إيران. وذكر أنّ الولايات المتحدة على اتّصال بأسر المساجين الأميركيّين الخمسة الذي نقلتهم إيران من السجن إلى الإقامة الجبريّة في خطوة أولى نحو الإفراج عنهم.

وقال داريان، وهو مواطن أميركي، "يبدو كما لو أنّ محنتي ومحنة عائلتي لا تهمّ".

وأضاف الشاب أنّ والده كان سيصبح أيضًا مواطنًا أميركيًّا "لو أنّه لم يُحتجز رهينة" في طهران.

وقد تحدّث أبرام بالي، المبعوث الأميركي الخاصّ لإيران، مع عائلة دليلي. 

لكنّ شهاب دليلي لم يُصنَّف رسميًّا على أنه محتجز ظلمًا، حسبما أوضح المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة فيدانت باتيل، مشيرا إلى أنّ وزارته تعمل على مراجعة الكثير من الحالات الفرديّة من هذا النوع.
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