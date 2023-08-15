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عربي-دولي

"أضاء السماء مثل ضوء النهار".. انفجار "خطير" في منطقة صناعية يهزّ تل أبيب (فيديو)

Lebanon 24
15-08-2023 | 00:28
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع انفجار ليلة الثلاثاء بأحد المصانع في منطقة صناعية بمدينة رمات هشارون شمال تل أبيب.

هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، قالت إن "معلومات وردت عن حادث انفجار خطير في مصنع تعاوني في رمات هشارون".
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بدوره، أفاد موقع "واينت" العبري، بورود أنباء عن "حدث غير معتاد في المنطقة الصناعية في رمات هشارون"، وأضاف أنه "بحسب التقارير، سمع دوي انفجار ولوحظ وميض من الضوء". 

ونقل الموقع عن أحد السكان قوله "فجأة رأينا وميضا قويا جدا.. أضاء السماء حقا مثل ضوء النهار.. ضوء أصفر. رأينا دخانا كبيرا على شكل حبة الفطر فوق المكان.. اعتقدنا أن هناك قنابل".
 



وأكدت هيئة الإطفاء والإنقاذ أن الحادث تحت السيطرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد خوف من وجود مواد خطرة، وأن ظروف الانفجار ستخضع لمزيد من التحقيق من قبل محققين ومسؤولين محترفين في المصنع الذي وقع فيه الحادث.

وبينما أكد موقع "واينت" أن رجلا في الثلاثينيات من عمره أصيب بجروح خطيرة في انفجار، تحدثت الإذاعة الإسرائيلية عن 3 جرحى على الأقل، بينهم حالات متوسطة.

ولم يصدر حتى الآن بيان من السلطات الإسرائيلية حول أسباب الانفجار. (روسيا اليوم)
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