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عربي-دولي

حريق هائل في طهران .. هل من اصابات؟

Lebanon 24
15-08-2023 | 00:50
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أفادت تقارير إعلامية إيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع حريق ضخم في السوق الكبير بطهران بدون ورود أنباء عن إصابات.

فقد ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن حريقا هائلا شب في البازار الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران دون أن يوقع قتلى أو جرحى.
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وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران "اندلع حريق.. في بازار طهران الكبير وشبت النيران في نحو 30 مستودعا ومتجرا".

وقالت الوكالة إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
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