Advertisement

عربي-دولي

القصف الروسي مستمر.. ضربات تستهدف مدينتين غربي أوكرانيا

Lebanon 24
15-08-2023 | 01:06
A-
A+
Doc-P-1097686-638276836791509890.jpeg
Doc-P-1097686-638276836791509890.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤولون محليون إن دوي انفجارات سُمع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء في منطقة لفيف بغرب أوكرانيا على الحدود مع بولندا.

وقال رئيس بلدية لفيف أندريه سادوفي على تطبيق المراسلة تلغرام "انفجارات مرة أخرى في لفيف"، بحسب ما ذكرت رويترز.
Advertisement

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن صد أنظمة الدفاع الجوي هجمات أو قصف أهداف برية.

وحث مكسيم كوزيتسكي حاكم منطقة لفيف السكان على الاحتماء في مخابئ، بعد أن قال في وقت سابق على تلغرام إن صواريخ أطلقتها روسيا تتجه نحو المنطقة.

وذكرت فرانس برس أن الضربات الليلية استهدفت مدينتَي لفيف ولوتسك في غرب أوكرانيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:03 | 2023-08-15
02:51 | 2023-08-15
02:47 | 2023-08-15
02:46 | 2023-08-15
02:32 | 2023-08-15
02:17 | 2023-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24