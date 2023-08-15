القصف الروسي مستمر.. ضربات تستهدف مدينتين غربي أوكرانيا

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قال مسؤولون محليون إن دوي انفجارات سُمع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء في منطقة لفيف بغرب أوكرانيا على الحدود مع بولندا.وقال رئيس بلدية لفيف أندريه سادوفي على تطبيق المراسلة تلغرام "انفجارات مرة أخرى في لفيف"، بحسب ما ذكرت رويترز.ولم يتضح بعد ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن صد أنظمة الدفاع الجوي هجمات أو قصف أهداف برية.وحث مكسيم كوزيتسكي حاكم منطقة لفيف السكان على الاحتماء في مخابئ، بعد أن قال في وقت سابق على تلغرام إن صواريخ أطلقتها روسيا تتجه نحو المنطقة.وذكرت فرانس برس أن الضربات الليلية استهدفت مدينتَي لفيف ولوتسك في غرب أوكرانيا.