العثور على رفات 13 شخصاً على الأقل بثلاجات في المكسيك!

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ذكرت الشرطة بالمكسيك أنه تم العثور على رفات 13 شخصا على الأقل في ثلاجات بمدينة بوزا ريكا بالقرب من فيراكروز شرق البلاد، وتم اعتقال ستة أشخاص في القضية.وأوضحت الشرطة أنها "عثرنا على الجثث داخل أكياس سوداء في عدة ثلاجات، أثناء مطاردة رجل داخل مبنى يضم ثلاثة مختطفين". كما تم العثور على "قطع أخرى من الجثث في أماكن إقامة أخرى".وقال المدعي العام بولاية فيراكروز في بيان مقتضب للصحافة: "تم اعتقال ستة أشخاص، ربما على صلة بهذه الحقائق".وأضاف أنه: "وفقا للأدلة الأولى التي تم جمعها، للأسف، هناك أكثر من 13 جثة، وهناك إمكانية للعثور على المزيد". (روسيا اليوم)