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عربي-دولي

مستشار أوكراني سابق يتنبأ: هكذا ستكون نهاية زيلينسكي

Lebanon 24
15-08-2023 | 01:50
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لا يستبعد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، الاستقالة الوشيكة لرئيس الدولة الحالي، فلاديمير زيلينسكي، ورأى أن عزل الرئيس الأميركي، جو بايدن، بسبب نجله هانتر قد يؤدي إلى ذلك.

وتوقع أن يرفض مجلس الشيوخ الأميركي تقديم حزمة أخرى من المساعدات العسكرية والمالية إلى كييف في الخريف. وسيؤدي هذا على الفور إلى استقالة زيلينسكي.
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وأضاف أن زيلينسكي سيواجه خريفا صعبا، وسيخسر نفوذه السياسي "عبر الولايات المتحدة بالتحديد".

بدوره، قال الناشط الأميركي في مجال حقوق الإنسان أجامو بركة، إن الولايات المتحدة تخطط لجعل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، كبش فداء لتتنصل  من كارثة تسببت بها في أوكرانيا. (روسيا اليوم)
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