31
o
بيروت
33
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
33
o
النبطية
36
o
زحلة
38
o
بعلبك
33
o
بشري
32
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
هل يمكن أن تأتي المحاولات الأميركية للتطبيع بين الرياض وتل أبيب بنتائج عكسية؟
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
15-08-2023
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
على مدى الأشهر القليلة الماضية، سعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بشكل كبير، لتأمين اتفاقية ثلاثية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل. وتتضمن هذه الصفقة المقترحة اعتراف المملكة العربية السعودية بدولة إسرائيل مقابل حصولها على ضمانات أمنية ضخمة من الحكومة الأميركية وبعض التأكيدات على إنشاء دولة فلسطينية في نهاية المطاف.
Advertisement
وبحسب موقع "Al Jazeera" القطري الناطق بالانكليزية، "على الرغم من أن واشنطن سوقت لها على أنها المسعى لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، فمن المرجح أن تؤدي اتفاقية من هذا النوع إلى مزيد من النزاعات بالوكالة، والمزيد من المعاناة لشعوب الشرق الأوسط. وكانت هذه الصفقة محط نقد من قبل المراقبين الأميركيين الذين شككوا في نجاحها، معتبرين أنها بين "اثنين من أقل القادة جدارة بالثقة في العالم". إذا كان تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل لن يحدث فرقًا بالنسبة للولايات المتحدة، فلماذا تتورط إدارة بايدن في ما يبدو أنه صفقة مكلفة ومشبوهة ومحفوفة بالمخاطر والتي من شأنها أن تُعيدها إلى الشرق الأوسط؟"
إن الإجابة المختصرة بحسب الموقع هي "الصين والجغرافيا السياسية وانتخابات عام 2024. فمن الناحية الاستراتيجية، إن إدارة بايدن قلقة بشأن النفوذ الجيوسياسي المتزايد للصين في غرب آسيا وخاصة منطقة الخليج الغنية بالنفط، وساهم تسهيل كل من المملكة العربية السعودية وإسرائيل هذا التوسع بإغضاب الولايات المتحدة. وبدأ بايدن في اتباع نهج أكثر استراتيجية لإغراء كل من المملكة العربية السعودية وإسرائيل للالتزام بالمصالح الجيوسياسية للولايات المتحدة والابتعاد عن الصين وروسيا، لا سيما في مجال التكنولوجيا الفائقة والدفاع والطاقة. وتحاول واشنطن إقناع الرياض بالحد من تعاونها الاقتصادي والاستراتيجي مع بكين، ووقف مبيعات النفط السعودية المحتملة بالرنمينبي الصيني الذي قد يقوض الدولار الأميركي، وإنهاء التنسيق السعودي مع روسيا لإبقاء أسعار النفط مرتفعة".
ورأى الموقع أن "هذه المحاولة تتماشى مع سياستها غير المعلنة المتمثلة في إجبار شركائها في كل أنحاء العالم على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين. في المقابل، طالبت السعودية بضمانات أمنية، وشراء أسلحة متطورة للغاية، وإنشاء برنامج نووي مدني متطور. لكن مثل هذه الصفقة مع الرياض سيكون من الصعب أن يوافق عليها الكونغرس الأميركي المعادي للمملكة".
وأضاف الموقع، "إن ربط هذه الصفقة مع المملكة بعملية التطبيع بين الأخيرة وإسرائيل قد تسهل حصولها على موافقة الكونغرس، هذا المجلس الذي يُظهر ولائه الدائم لإسرائيل من قبل الحزبين. ويعتبر هذا الدعم السياسي من الحزبين إنجازًا سياسيًا كبيرًا لرئاسة بايدن. لكن الصفقة يجب أن تمر أولاً بالكنيست، وهو أمر غير مرجح إلى حد كبير في ضوء المطالب السعودية بـ "تنازلات" بشأن فلسطين. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن الرياض ليست في عجلة من أمرها لتطبيع العلاقات وتطالب إسرائيل بتقديم "عرض يهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة". وعلى الرغم من أن المطلب غامض ورمزي إلى حد ما، إلا أنه سيظل من الصعب أن يحصل على موافقة البرلمان الإسرائيلي الذي تهيمن عليه الأحزاب المتطرفة".
وبحسب الموقع، "إذا تمكنت إدارة بايدن، مثل سابقاتها، من اتقان اللغة الدبلوماسية التي ترضي الطرفين، وفي الوقت نفسه تقديم مكافآت بعيدة المدى لإسرائيل، فقد يتم التوصل في النهاية إلى صفقة، والتي ستكون بالطبع على حساب الشعب الفلسطيني. بالنسبة لبايدن، سيكون هذا إنجازًا مهمًا لأنه سيعزز موقفه قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024. ويعتمد مقدار استفادة حملته من هذه الصفقة، بهدف إعادة انتخابه، إلى حد كبير على قدرته على اقناع الكونغرس والناخبين الأميركيين بها على أنها لا غنى عنها لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة في مواجهة الأعداء الإستراتيجيين، الصين وروسيا وإيران".
وتابع الموقع، "ترى بكين في الازمات الإقليمية التي تتخبط بها منطقة الشرق الأوسط فرصة لتوسيع علاقاتها على حساب واشنطن. في الواقع، إن دعم الاتفاق الذي توسطت فيه الصين بين السعودية وإيران لا يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة، لكن تقويضه قد يؤدي إلى صراع إقليمي يستلزم تدخلًا عسكريًا أميركيًا، وهو ما من شأنه أن يخالف وعد بايدن بإنهاء الحروب إلى الأبد. كما وإن السماح للصين بالوصول الكامل إلى مصادر الطاقة وأسواق التصدير لا يشكل تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن إعاقة وصول الصين إلى نفط الشرق الأوسط والأسواق هو أمر خطير، وسيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية، ويهدد أمن الولايات المتحدة والاستقرار الدولي".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في حفلة خاصة بمنزلهما.. أنابيلا هلال ترقص مع زوجها وحركاتها "الغريبة" حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
في حفلة خاصة بمنزلهما.. أنابيلا هلال ترقص مع زوجها وحركاتها "الغريبة" حديث الجمهور (فيديو)
09:10 | 2023-08-14
14/08/2023 09:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في هذه المنطقة.. رئيس البلدية يقتل عديله برصاصة في صدره
Lebanon 24
جريمة مروعة في هذه المنطقة.. رئيس البلدية يقتل عديله برصاصة في صدره
10:10 | 2023-08-14
14/08/2023 10:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٍ عاجل عن تسعيرة الإنترنت.. هكذا ستُصبح بالدولار!
Lebanon 24
خبرٍ عاجل عن تسعيرة الإنترنت.. هكذا ستُصبح بالدولار!
13:29 | 2023-08-14
14/08/2023 01:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أي دولة عربية سجّلت أعلى درجات في الحرارة اليوم؟ وهذه مرتبة لبنان
Lebanon 24
أي دولة عربية سجّلت أعلى درجات في الحرارة اليوم؟ وهذه مرتبة لبنان
09:00 | 2023-08-14
14/08/2023 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول ردّ إسرائيلي على خطاب نصرالله.. ماذا قيلَ عن "المخبأ"؟
Lebanon 24
أول ردّ إسرائيلي على خطاب نصرالله.. ماذا قيلَ عن "المخبأ"؟
15:31 | 2023-08-14
14/08/2023 03:31:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2023-08-15
تقرير لـ"Foreign Affairs": هل كان قرار العرب بإحياء العلاقات مع الأسد صحيحاً؟
05:10 | 2023-08-15
هل سيحدث "زلزال كبير" قريباً؟
04:56 | 2023-08-15
انفجارات عنيفة بمستودعات للصواريخ والذخائر في ريف دمشق.. وأنباء عن خسائر بشرية
04:56 | 2023-08-15
"إنجاز صيني ضخم" في صناعة أسلحة الليزر.. إليكم التفاصيل
04:52 | 2023-08-15
بالفيديو: محتجون يحملون مشاعل قرب منتجع يقضي فيه نتنياهو إجازته مع زوجته
04:37 | 2023-08-15
شويغو يكشف: الموارد العسكرية الأوكرانية "شبه مستَنفدة"
فيديو
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
Lebanon 24
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
02:05 | 2023-08-15
15/08/2023 12:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
00:22 | 2023-08-15
15/08/2023 12:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
15/08/2023 12:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24