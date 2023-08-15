انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه





ما تفاصيل الحادث؟



Advertisement وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن الحادث وقع صباح السبت، إثر انفجار منزل في غرب بنسلفانيا، وبالتحديد في الحي الواقع على مسافة 32 كيلومترا شرق بيتسبرغ.

وجرى انتشال 4 جثث لأشخاص بالغين وجثة لمراهق بعد وقت قصير من الانفجار. رصد مقطع فيديو، انتشر على المواقع الاجتماعية، لحظة وقوع "الانفجار المجهول"، الذي وقع في ولاية بنسلفانيا الأميركية، مما أدى إلى وفاة وإصابة أشخاص، إلى جانب تدمير 3 مبان.وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن الحادث وقع صباح السبت، إثر انفجار منزل في غرب بنسلفانيا، وبالتحديد في الحي الواقع على مسافة 32 كيلومترا شرق بيتسبرغ.وجرى انتشال 4 جثث لأشخاص بالغين وجثة لمراهق بعد وقت قصير من الانفجار.

الانفجار تسبب في تدمير ثلاث مبان وألحق أضرارا بما لا يقل عن 12 مبنى آخر.

وقال ريتش فيتزغيرالد، المدير التنفيذي في مقاطعة أليغيني: "هذا بالتأكيد يوم حزين، ووقت حزين، ليس فقط للناس في بلوم ولكن لجميع الناس في المجتمع وفي هذه المنطقة".

من جانبه، قال ستيف إمبارلينا، نائب مدير خدمات الإطفاء الطوارئ في مقاطعة أليغيني، إن من بين الأشخاص الثلاثة الذين تم نقلهم للمستشفيات، شخصان سمح لهما بالخروج، بينما لا يزال الثالث في حالة حرجة.

والتقطت كاميرا مراقبة لحظة وقوع الانفجار الهائل، الذي خلف كرة نارية ضخمة وهزة قوية.