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عربي-دولي
كم أنفقت الاستخبارات الأميركية على تمويل احتجاجات كييف عام 2014؟
Lebanon 24
15-08-2023
|
02:04
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كشف مرشح الرئاسة الأميركية الديمقراطي روبرت كينيدي جونيور أن الاستخبارات الأميركية موّلت الاحتجاجات في أوكرانيا عام 2014 بمبلغ 5 مليارات دولار.
وقال روبرت كينيدي في مقابلة مع المقدم الأميركي تاكر كارلسون تم نشرها في صفحة الصحفي على شبكة التواصل الاجتماعي "X" : "جرت الاحتجاجات الجماهيرية في ساحة الميدان (ميدان الاستقلال) في أوكرانيا عام 2014. ولم تقل الصحف وحكومتنا لنا أبدا إننا نمول هذه الاحتجاجات. وأنفقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وهي واجهة لوكالة المخابرات المركزية 5 مليارات دولار على هذه الاحتجاجات. ثم أدت هذه الاحتجاجات إلى انقلاب في الدولة".
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وأضاف: "قبل شهر من الإطاحة بالحكومة أجرت فيكتوريا نولاند (مساعدة وزير الخارجية الأميركي في ذلك الوقت)، محادثة سرية مع السفير الأميركي تم نشر تسجيلها. لقد قامت بتشكيل مجلس وزراء جديد لأوكرانيا". (روسيا اليوم)
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