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عربي-دولي

مرشّح للرئاسة الأميركية يقرّ بوجود مختبرات بيولوجية لبلاده في أوكرانيا

Lebanon 24
15-08-2023 | 02:17
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كشف المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الأميركي، روبرت كينيدي جونيور، أن الولايات المتحدة بنت مختبرات بيولوجية في أوكرانيا كجزء من برامجها للأسلحة البيولوجية.
 
وقال كينيدي جونيور: إن "لدى الولايات المتحدة الأميركية مختبرات بيولوجية في أوكرانيا وتقوم هناك بتطوير الأسلحة والتي تستخدم جميع أنواع التركيبات البيولوجية الجديدة".
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وأشار كينيدي إلى أنه في عام 2001، بدأت الولايات المتحدة مرة أخرى في استثمار الكثير من الأموال في الأسلحة البيولوجية، لكنها كانت قلقة لأن "انتهاك اتفاقية جنيف يعد جريمة، لذلك قاموا بتحويل إدارة السلامة البيولوجية إلى إدارة في وزارة الدفاع.
 
وشدد كينيدي على أن كل سلاح بيولوجي يحتاج إلى لقاح، لأنه نشر الأسلحة البيولوجية يمكن أن يسبب نتائج عكسية. (سبوتنيك)
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