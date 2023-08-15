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ترامب يندد بالاتهامات "الزائفة" بحقه بشأن الانتخابات بجورجيا

Lebanon 24
15-08-2023 | 02:47
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ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالاتهامات الموجهة إليه في جورجيا بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية معتبرا أنها "زائفة".

وكتب ترامب، المرشح لنيل تمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" معلقا على لائحة الاتهام الصادرة بحقه:
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تبدو لي زائفة!
لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟
أنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية.
وكان القضاء في ولاية جورجيا الأميركية وجه أمس الإثنين إلى الرئيس الأميركي السابق و18 شخصا آخر تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.
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