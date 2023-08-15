هؤلاء هم المتهمون الـ18 مع ترامب في قضية "انتخابات جورجيا"

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قامت هيئة محلفين كبرى تتخذ من أتلانتا مقراً لها أمس الإثنين بتوجيه لوائح اتهام للرئيس السابق دونالد ترامب و18 متهماً آخر في ولاية جورجيا الأميركية بتهم رسمية تتعلق بجهودهم لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.وتضم لائحة الاتهام الواسعة النطاق التي تستهدف جهود دونالد ترامب المزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا 18 متهمًا مشاركًا، بمن فيهم رئيس موظفي البيت الأبيض السابق والعديد من المحامين المتحالفين مع ترامب.وتم توجيه ما مجموعه 41 تهمة ضد 19 متهما في لائحة الاتهام المكونة من 98 صفحة.وتتراوح الاتهامات المختلفة بين الابتزاز، وحث ضابط عام على انتهاك قسمه، والتآمر لانتحال شخصية موظف عام، والتآمر لارتكاب تزوير من الدرجة الأولى والتآمر لتقديم مستندات مزورة.فيما يلي الأشخاص التسعة عشر المتهمون في قضية جورجيا، بحسب لائحة الاتهام:دونالد ترامب: الرئيس الأميركي الأسبقمارك ميدوز: كبير موظفي البيت الأبيضجيفري كلارك: مسؤول كبير بوزارة العدلرودي جولياني: محامي ترامبجون ايستمان: محامي ترامبجينا إليس: محامية حملة ترامبراي سميث: محامي حملة ترامبسيدني بأول: محامية حملة ترامبمايك رومان: مسؤول حملة ترامبكينيث شيسبرو: محامي مؤيد لترامبروبرت تشيلي: المحامي الذي روج لمزاعم التزويرديفيد شيفر: مسؤول الحزب الجمهوري والناخب المزيفشون ستل: ناخب مزيف من الحزب الجمهوريستيفن لي: قس مرتبط بتخويف الموظفين المشرفين على الانتخاباتهاريسون فلويد: زعيم جماعة "أصوات السود لترامب (بلاك فويسز فور لترامب)تريفيان كوتي: مسؤولة دعاية مرتبطة بترهيب موظفي الانتخاباتكاثي لاثام: ناخبة مزيفة من الحزب الجمهوري مرتبطة بانتهاكات في مقاطعة كوفيسكوت هول: مرتبط بانتهاك نظام الانتخابات بمقاطعة كوفيميستي هامبتون: مشرف انتخابات مقاطعة كوفي. (سكاي نيوز)