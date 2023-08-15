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عربي-دولي
بوتين: موسكو تولي أهمية كبيرة للشراكة الاستراتيجية المميزة مع الهند
Lebanon 24
15-08-2023
|
02:51
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تولي أهمية كبيرة "للشراكة الاستراتيجية المميزة بشكل خاص" مع نيودلهي.
جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها بوتين اليوم الثلاثاء لرئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي في العيد الوطني للهند "عيد الاستقلال".
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وأشار بوتين إلى النجاحات التي حققتها الهند في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية وغيرها، مضيفا أن الهند "تتمتع بمكانة مرموقة عالميا وتلعب دورا بناء هاما في الشؤون الدولية".
وقال: "إنني على ثقة من أننا سنستمر من خلال الجهود المشتركة في بناء تعاون ثنائي مثمر في جميع المجالات، فضلا عن الشراكة البناءة في معالجة القضايا الملحة على جدول الأعمال الإقليمي والعالمي"، بما يصب في مصلحة شعبي البلدين ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
يذكر أن الهند التي تجمعها مع روسيا العضوية في مجموعة "بريكس"، لم تتخذ موقفا عدائيا من موسكو ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضدها على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، داعية إلى إيجاد حل تفاوضي للأزمة. (روسيا اليوم)
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