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عربي-دولي

"لجنة الاتصال العربية" بشأن سوريا تعقد اجتماعاً في القاهرة

Lebanon 24
15-08-2023 | 03:45
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وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لحضور اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة التي أقرّتها الجامعة العربية، لتنفيذ مخرجات اجتماع عمّان التشاوري بشأن سوريا.
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واستضافت عمّان، في مطلع مايو الماضي، اجتماعاً تشاورياً بمشاركة وزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر، لبحث سبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها.

وتوجه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الاثنين، إلى القاهرة، لحضور الاجتماع، ولقاء نظرائه من السعودية، والعراق، ومصر، والأردن، ولبنان، بحسب صحيفة "الوطن" السورية.
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