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عربي-دولي

وزيرة خارجية ألمانيا تلغي زيارتها إلى أستراليا بسبب عطل بطائرتها

Lebanon 24
15-08-2023 | 03:46
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اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الثلاثاء، لإلغاء جولتها التي كانت من المقرر أن تستمر أسبوعاً إلى منطقة المحيط الهندي والهادئ، بسبب مشكلات فنية في الطائرة الحكومية التي تستقلها.

وذكرت بيربوك، عبر منصة "إكس" تويتر سابقاً، "جربنا كل شيء، لكن مع الأسف من المستحيل لوجيستياً مواصلة رحلتي إلى منطقة المحيط الهندي والهادئ".
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وأوضح متحدث باسم الخارجية الألمانية، على منصة "إكس"، أن الطائرة حاولت، الاثنين، الإقلاع من أجل الرحلة من أبوظبي مرتين، لكنها اضطرت للعودة مرة أخرى لدواعي السلامة بسبب عطل فني في الأجزاء التي تتحكم في وضعية الجناحين.

وكان من المقرر أن تسافر بيربوك إلى أستراليا ونيوزيلندا وجزر فيجي.

وفي العام الماضي، اضطرت بيربوك لإلغاء رحلة للقاء نظيرها البريطاني، جيمس كليفرلي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي عام 2018، اضطرت المستشارة السابقة، أنجيلا ميركل، لتفويت افتتاح قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بسبب "عطل خطير" أجبر طائرتها الحكومية على تنفيذ هبوط اضطراري.
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