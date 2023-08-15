يسعى لتأجيج الصراع.. بوتين: الغرب يصب الزيت على النار في أوكرانيا





جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها بوتين للمشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي الذي افتتح اليوم الثلاثاء. ودعا بوتين في كلمته إلى عالم متعدد الأقطاب يقوم على أساس احترام سيادة الدول.

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وقال إن الناتو يواصل بناء قدراته ويستخدم وسائل الضغط العسكرية وغير العسكرية، مشيرا الى أن الولايات المتحدة تحاول إعادة صياغة نظام العلاقات الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما يخدم مصالحها. رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إأن التحديات الأمنية في العالم، ناتجة عن التصرفات المتهورة والأنانية للدول الغربية.جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها بوتين للمشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي الذي افتتح اليوم الثلاثاء. ودعا بوتين في كلمته إلى عالم متعدد الأقطاب يقوم على أساس احترام سيادة الدول.وقال إن الناتو يواصل بناء قدراته ويستخدم وسائل الضغط العسكرية وغير العسكرية، مشيرا الى أن الولايات المتحدة تحاول إعادة صياغة نظام العلاقات الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما يخدم مصالحها.

واعتبر انه هناك محاولات تتخذها بعض الدول للتلاعب بالشعوب وإحداث صراعات وإجبار بلدان أخرى على الانصياع لها في إطار الاستعمار الجديد، ومعظم الدول مستعدة للدفاع عن سيادتها وسيتعين على المجتمع الدولي بأسره رسم ملامح المستقبل معا.

وأضاف أن الوضع في أوكرانيا مثال على "سياسة صب الزيت على النار" التي يمارسها الغرب الذي يسعى لتأجيج الصراع في أوكرانيا وجر دول أخرى إليه.

ولفت الى أن منطقة الساحل والصحراء باتت تحت تهديد الإرهاب بفعل سياسات الغرب وتحديدا منذ الهجوم على ليبيا. (سكاي نيوز)