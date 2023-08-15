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عربي-دولي

شويغو يكشف: الموارد العسكرية الأوكرانية "شبه مستَنفدة"

Lebanon 24
15-08-2023 | 04:37
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن احتياطيات كييف من الموارد العسكرية قد استنفدت تقريباً.

وقال شويغو في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي: "على الرغم من المساعدة الغربية الشاملة، فشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي نتائج، ومثال ذلك الهجوم الاستراتيجي المضاد المعلن عنه.. النتائج الأولية للقتال تظهر أن الموارد العسكرية لأوكرانيا قد استنفدت تقريباً".
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وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحت شعار دعم كييف، "تقضي على الترسانات العسكرية لشركائها في العالم، معتبراً أنها في واقع الأمر هي تطهر السوق لمنتجات مجمّعها الصناعي العسكري.

وأضاف شويغو أنه بالنسبة لتلقي أسلحة جديدة، سيتعين على شركاء واشنطن الموافقة على الحد من السيادة في المجال الأمني. وتابع: "مثال على ذلك أوروبا، حيث تخضع السياسة الدفاعية تماماً لمصالح واشنطن". (العربية)
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