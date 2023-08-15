Advertisement

عربي-دولي

"إنجاز صيني ضخم" في صناعة أسلحة الليزر.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-08-2023 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1097774-638276974791679094.png
Doc-P-1097774-638276974791679094.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن باحثون في الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع في الصين أنهم تغلبوا على التحدي الأكبر في صناعة أسلحة الليزر، وهو ارتفاع درجة الحرارة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ان أنظمة الليزر عالية الطاقة تُستخدم لتعطيل المركبات الجوية غير المأهولة، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ.
Advertisement

وأضافت: لكن هذا النوع من الأسلحة يمتلئ بالحرارة الزائدة أثناء كل استخدام، مما يجبر المشغلين على إيقاف التشغيل حتى يسترجع برودته.

وحسب ما ورد، فإن العلماء الصينيين طوروا نظاما جديدا يساعد على تبريد هذه الأسلحة وتحسين تدفق الليزر لإطلاق النار بدقة عالية.    

وتعمل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على تطوير ما ادعى العلماء الصينيون النجاح في تحقيقه.

لكن الأبحاث الصينية يمكن أن تغير الطريقة التي تدير بها الأمة الحرب، تاركة الولايات المتحدة وراءها.

وفي حديثه لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، قال قائد فريق الباحثين، عالم أسلحة الليزر، يوان شنغفو: "هذا إنجاز ضخم فيما يتعلق بتحسين أداء أنظمة الليزر عالية الطاقة." (سكاي نيوز)



عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2023-08-15
05:10 | 2023-08-15
04:56 | 2023-08-15
04:52 | 2023-08-15
04:37 | 2023-08-15
04:29 | 2023-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24