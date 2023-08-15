"إنجاز صيني ضخم" في صناعة أسلحة الليزر.. إليكم التفاصيل

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أعلن باحثون في الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع في الصين أنهم تغلبوا على التحدي الأكبر في صناعة أسلحة الليزر، وهو ارتفاع درجة الحرارة.وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ان أنظمة الليزر عالية الطاقة تُستخدم لتعطيل المركبات الجوية غير المأهولة، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ.وأضافت: لكن هذا النوع من الأسلحة يمتلئ بالحرارة الزائدة أثناء كل استخدام، مما يجبر المشغلين على إيقاف التشغيل حتى يسترجع برودته.وحسب ما ورد، فإن العلماء الصينيين طوروا نظاما جديدا يساعد على تبريد هذه الأسلحة وتحسين تدفق الليزر لإطلاق النار بدقة عالية.وتعمل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على تطوير ما ادعى العلماء الصينيون النجاح في تحقيقه.لكن الأبحاث الصينية يمكن أن تغير الطريقة التي تدير بها الأمة الحرب، تاركة الولايات المتحدة وراءها.وفي حديثه لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، قال قائد فريق الباحثين، عالم أسلحة الليزر، يوان شنغفو: "هذا إنجاز ضخم فيما يتعلق بتحسين أداء أنظمة الليزر عالية الطاقة." (سكاي نيوز)