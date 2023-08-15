انفجارات عنيفة بمستودعات للصواريخ والذخائر في ريف دمشق.. وأنباء عن خسائر بشرية

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وتبعد المنطقة عن مركز مدينة الرحيبة نحو 4 كيلومترات. دوت انفجارات عنيفة في مستودعات للصواريخ والذخائر ضمن اللواء 81 التابع للفرقة الثالثة بقوات النظام السوري في منطقة الرحيبة بريف دمشق الشمالي الشرقي، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء.وتبعد المنطقة عن مركز مدينة الرحيبة نحو 4 كيلومترات.

ووفقا لمصادر المرصد، وقع تفجير داخل المستودع، وبعده دوت انفجارات عنيفة. وسجلت خسائر مادية نتيجة الانفجارات، وسط معلومات عن خسائر بشرية.





ويذكر أن تلك المنطقة تضم أيضا مستودعات صواريخ وذخائر لحزب الله منذ العام 2006. (الحرة)