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35 قتيلا جراء الانفجار والحريق في محطة وقود في داغستان الروسية

Lebanon 24
15-08-2023 | 06:30
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قتل 35 شخصا على الأقل في انفجار أعقبه حريق في محطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية الواقعة في القوقاز، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الروسية الثلاثاء، بحسب "فرنس برس".

وأفادت وزارة الصحة الروسية أن "عدد القتلى الإجمالي يبلغ 35" مشيرة إلى إصابة العشرات بجروح.
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المصدر: سكاي نيوز عربية
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